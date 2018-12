Seit 25 Jahren ist sie die Fridinger Lotto-Fee

Fridingen (hkb) - Andrea Lurz hat dieser Tage ihr Jubiläum als Leiterin der Annahmestelle der Staatlichen Toto-Lotto Gesellschaft GmbH in Fridingen gefeiert. Seit 25 Jahren ist sie dabei. Frank Eisele, Geschäftsführer der zuständigen Regionaldirektion Süd, überbrachte am Freitag als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung die Ehrenurkunde sowie eine Jubiläumsgabe.

Die Toto-Lotto-Annahmestelle im Hause Lurz hat in Fridingen eine noch längere Tradition. Die Schwiegereltern Hans und Julie Lurz betrieben die Annahmestelle von 1960 bis zum Jahre 1993, also 33 Jahre, ehe Andrea Lurz die Nachfolge antrat. Auch aus umliegenden Gemeinden kommen die Tipper. Einen Lotto-Millionär hat Andrea Lurz in den vergangen 25 Jahren aber in ihrer Fridinger Annahmestelle noch nie gekürt. Sie würde es auch nicht erfahren: Bei Gewinnsummen ab 1000 Euro verweist der Lotto-Computer die Sieger an die Zentrale, ohne die genaue Gewinnsumme zu verraten.