Seit 25 Jahren bei Wohlgschaft: Bernd Macek

Wangen (sz) - Im Mai 2020 hat die Firma Wohlgschaft in Wangen eigenen Angaben zufolge ein Jubiläum gefeiert: Bernd Macek (links, Foto: Wohlgschaft) ist demnach seit 25 Jahren bei Wohlgschaft beschäftigt. Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann begann der heute 46-jährige Macek am 1. Mai 1995 als kaufmännischer Mitarbeiter, heißt es in dem Pressebericht. Anfang 2000 wurde er befördert werden und bekam die Aufgabe des Betriebsleiters für den Standort Wangen übertragen. 2016 stieg er in die Geschäftsleitung auf und verantwortet seitdem die Landtechniksparte des Unternehmens. Inhaber und Geschäftsführer Clemens Knoblauch dankte Bernd Macek für sein jahrelanges Engagement und seinen Einsatz: „Die Wirkung von Bernd Macek auch über das übliche Arbeitspensum hinaus ist bemerkenswert und kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Er führt den Betrieb als wäre es sein eigener“, wird der Inhaber in dem Schreiben zitiert.