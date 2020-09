Seit 20 Jahren ist „Isny Aktiv“

Isny (sz) – Der Stadtmarketingverein Isny Aktiv feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Am 27. Juli 2000 wurde der Verein als städtische Marketinginitiative gegründet, heißt es in einer Pressemitteilung der Isny Marketing GmbH, deren Teil der Verein mittlerweile ist.

Hervorgegangen aus der „Werbe- und Leistungsgemeinschaft“ des bereits 1857 gegründeten Gewerbe- und Verkehrsvereins (GVV) haben sich der Verein Isny Aktiv und seine Mitglieder in den vergangenen 20 Jahren für das Gewerbe und die Entwicklung der Stadt eingesetzt. Anfänglich war die „Isny Aktiv Marketinginitiative e.V.“ in erster Linie für Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt verantwortlich. Mit den Jahren wuchsen die Aufgaben und Herausforderungen.

Bündelung der Kräfte und wachsende Bedeutung

Mit der Gründung der Isny Marketing GmbH (IMG) im Jahr 2005 wurden Kurverwaltung, Kulturamt und Isny Aktiv vereinigt. Heute ist die Geschäftsstelle des Vereins im Büro für Stadtmarketing angesiedelt. Die Geschäftsführung und Leitung des Büros obliegt seit 2005 Katrin Mechler. „Die Vereinigung der drei wichtigen städtischen Arbeitsbereiche unter einem Dach war einer der Höhepunkte in der bisherigen Vereinsgeschichte. Die Zusammenarbeit wurde dadurch enorm befördert, professioneller und effizienter gemacht,“ erklärt Mechler.

Unter dem Vorsitz von Karin Bucher, Rüdiger Walzer und Werner Mayer zwischen 2000 und 2020 entwickelte sich Isny Aktiv zu einer knapp 140 Mitglieder starken Gemeinschaft aus Handel und Gewerbe, Handwerk und Industrie. Das Ziel sei stets gewesen, Isnys Attraktivität für Einheimische und Gäste zu steigern und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Isny beizutragen, heißt es in der Pressemitteilung. Die charakteristischen Eigenschaften, die Tradition und Identität der Stadt sollten dabei erhalten bleiben.

„Isny Aktiv bildet das komplexe Wirtschaftsgefüge unserer Stadt ab und spielt eine sehr wichtige und engagierte Rolle in unserer Stadt,“ betont Bürgermeister Rainer Magenreuter. „Bei allen berechtigten Einzelinteressen das große Ganze im Blick zu behalten, ist der Verdienst von Isny Aktiv.“ Für die Stadtverwaltung sei Isny Aktiv ein wichtiger Ansprechpartner, so das Stadtoberhaupt.

Neue Herausforderungen

Während die Ziele von Isny Aktiv über die Jahre die gleichen geblieben sind, haben sich die Zeiten stetig geändert. Die Aktivitäten des Vereins richteten sich dabei kontinuierlich am Zeitgeist und an aktuellen Entwicklungen aus. Lucas Becher, der seit 2016 im Vereinsvorstand aktiv ist und im Juli den Platz des ersten Vorsitzenden eingenommen hat, betont: „Mich hat es seit meinem Umzug nach Isny 2006 immer begeistert, wie die Leute, die Stadt und die Unternehmen in Isny zusammenhalten. Außerdem ist Isny im Umkreis dafür bekannt, wie aktiv die Stadt mit all ihren Aktionen ist.“ Besonders in der Digitalisierung sieht Becher jedoch großes Potential.

Auf die Herausforderungen der nächsten Jahre blickt Isny Aktiv auch in aktuell schwierigen Zeiten optimistisch. Bürgermeister Magenreuter schließt sich zum Jubiläum mit einem Grußwort für die Zukunft an: „In den letzten Monaten hat sich gezeigt, wie schnell sich die wirtschaftliche Lage und vieles mehr ändern kann. Die Aufgaben werden sicher nicht einfacher. Ich wünsche dem Verein, dass es ihm weiterhin gelingt, Sprachrohr, Unterstützer und Motivator für jene zu sein, die die Isnyer Wirtschaft am Laufen halten.“