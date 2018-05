Seilspringen macht Schule

NEUHAUSEN OB ECK (wr) – Bereits zum fünften Mal hat das Seilspring-Projekt „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung an der Homburgschule stattgefunden. Die Drittklässler, die Lust auf Seilspringen hatten, konnten in einem zweistündigen Basis- Kurs unter der Leitung von Workshopleiterin Sabine Römhild die sportliche Form des Seilspringens – das „Rope Skipping“ kennenlernen.

Mit den Klassenlehrerinnen Angi Sitta und Dana Niersberger lernten die Schüler zahlreiche Sprungvariationen kennen, die sie allein, zu zweit oder in der Gruppe durchführen konnten. Durch die Teamarbeit wird die Integration körperlich, auch sozial schwächerer Kinder, vorangetrieben.

Seilspringen fördert Motorik

Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Aus diesem Grund wurde das Seilspring-Projekt „Skipping Hearts“ durch die Deutsche Herzstiftung initiiert. Wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken. Am Ende des Workshops präsentierten Teilnehmer dem Rest der Schüler ihre Fertigkeiten und Übungen.