Seibranz gelingt der späte Ausgleich

Ein in der Dramatik kaum zu überbietendes Eishockeyspiel zwischen den Vikings aus Bad Schussenried und den Wild Santas des SV Seibranz hat mit einem gerechten 6:6-Unentschieden geendet.

Nachdem es zum Ende des ersten Spielabschnitts 2:1 für die Seibranzer gestanden hatte (Pascal Pohl und Timo Schöllhorn, beide 15. Spielminute) wurden die „Wikinger“ aus Bad Schussenried ihrem Namen gerecht. Sie kämpften sich im zweiten Spielabschnitt zurück und wurden mit einer 6:4-Führung belohnt.

Vermutlich wähnten sie sich aber zu früh auf der Siegerstraße. Prompt kamen die Seibranzer in der 53. Spielminute zum Anschlusstreffer. (Jannik Stiefenhofer auf Zuspiel von Florian Herburger). Die verbleibenden sieben Spielminuten boten den angereisten rund 150 Fans aus Seibranz und Schussenried absolut packenden Eishockeysport in all seinen Facetten. Und in der vorletzten Spielminute fiel dann auch tatsächlich der Ausgleich durch den Seibranzer Fabian Mennig nach zentimetergenauem Zuspiel von Benjamin Angele.

Leutkirch gegen Amtzell

Am Samstagabend, 25. Januar, findet ein weiteres Spiel der Westallgäuer Eishockeyliga im Wangener Eisstadion statt. Die Puckstiere aus Leutkirch spielen gegen die Black Bears aus Amtzell. Spielbeginn ist um 19 Uhr.