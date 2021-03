Wie Landrat, Ehingens OB und der Chef der ADK GmbH auf ein Jahr Corona blicken

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Stadt Ehingen, den Alb-Donau-Kreis, das Land und die Welt nun schon seit einem Jahr. Zwölf Monate an noch nie dagewesenen Herausforderungen liegen dabei damit auch hinter Entscheidungsträgern wie dem Landrat Heiner Scheffold, dem Geschäftsführer der ADK GmbH Wolfgang Schneider und dem Oberbürgermeister Ehingens Alexander Baumann.

Die Corona-Pandemie hat die Region seit einem Jahr im Griff. (Foto: Collage/seli)

Im Gespräch mit Lokalchef Tobias Götz und Redakteurin Selina Ehrenfeld haben sie fünf kurze aber wichtige Fragen beantwortet, mit denen sie auf ein Jahr Corona zurückblicken – und die anstehenden Wochen in den Blick nehmen.

Landrat Scheffold. (Foto: Werner)

Landrat Heiner Scheffold

Wie geht es Ihnen nach einem Jahr Pandemie?

Gut. Ich bin gesund und fühle mich wohl. Meine Familie, mein persönliches und mein berufliches Umfeld sind bislang gut durch die Pandemie gekommen.

Was würden Sie Ihrem Ich vor einem Jahr heute sagen?

Stelle Dich auf eine langanhaltende Ausnahmesituation mit vielen Herausforderungen und schwierigen Entscheidungen ein. Du kannst Dich dabei immer voll auf dein Team im Landratsamt, den Kreistag, die kommunalen Partner und dein Netzwerk verlassen.

Welche Schlagzeile aus den Medien hat sie besonders betroffen gemacht?

Die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Leitung im Gesundheitsamt und Toten im Pflegeheim besteht. Dieser indirekt formulierte Vorwurf war ohne jede Substanz, völlig haltlos und menschlich weit unter der Gürtellinie. Er hat unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tief getroffen und Spuren hinterlassen. Der Zusammenhang war schlicht nicht gegeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hervorragende Arbeit geleistet und hätten anstelle von Kritik sehr viel Wertschätzung verdient gehabt.

Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?

Mit dem Wissen von heute würde ich gleich zu Beginn der Pandemie unser Haus als Ganzes und das Gesundheitsamt als zentrale Einheit auf eine langfristige Phase der Pandemiebekämpfung einstellen und schneller den Personalstand aufbauen, wie wir ihn heute haben. Im März 2020 hatte niemand geglaubt, dass die zweite Welle derart heftig und langanhaltend wird und wir ein Jahr später noch so hohe Infektionszahlen haben, höher als in der Spitze der ersten Welle.

Was hat Hoffnung gemacht?

Die insgesamt hohe Geschlossenheit und Disziplin unserer Bürgerinnen und Bürger bei der Bewältigung der Pandemie, die an vielen Orten geleistete Nachbarschaftshilfe und gegenseitige Unterstützung. Gemeinsinn und Solidarität sind in der Krise überall sichtbar geworden. Trotz der an der ein oder anderen Stelle geäußerten Kritik haben wir ein wohl geordnetes, sehr leistungsfähiges Staatswesen. Und wir haben eine insgesamt robuste Wirtschaft mit vielen klug denkenden und handelnden Akteuren. Außerdem hat die kommunale Ebene bewiesen, wie leistungsfähig sie ist.

Durch das ungemein hohe Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt, in den Tochterunternehmen und den Städten und Gemeinden sowie in den Blaulichtorganisationen konnten wir gemeinsam vor Ort passende Lösungen für die vielen Beschlüsse von Bund und Land finden. Diese tolle, konstruktive und enge Zusammenarbeit mit allen Partnern war für mich eine ausgesprochen positive Erfahrung.

OB Baumann. (Foto: Tg)

OB Alexander Baumann

Wie geht es Ihnen nach einem Jahr Pandemie?

Ich empfinde so wie wahrscheinlich viele von uns: Man wird langsam pandemiemüde. Auch ich sehne mich nach einem normalen Alltag, nach Begegnungen mit Familie, Freunden und Bekannten, nach kleinen Auszeiten, um den Kopf frei zu bekommen und wieder Kraft tanken zu können. Dennoch wissen wir, dass wir in unseren gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung der Pandemie jetzt nicht nachlassen dürfen.

Was würden Sie Ihrem Ich vor einem Jahr heute sagen?

Ich würde uns allen viel Kraft und Durchhaltevermögen wünschen. Mir ging es im März des letzten Jahres ähnlich wie vermutlich vielen Menschen, die sich zwar auf ein paar Monate mit harten Einschränkungen eingestellt hatten, niemals jedoch geglaubt hätten, wie lange uns diese Pandemie in Atem halten würde.

Welche Schlagzeile aus den Medien hat Sie besonders betroffen gemacht?

Die Meldungen über die vielen Toten in der Region Bergamo in Italien zu Beginn der Pandemie und dann die Nachricht, als es im Frühjahr 2020 in einem Ehinger Seniorenheim zu einem schlimmen Corona-Ausbruch gekommen ist, bei dem auch Bewohnerinnen und Bewohner ihr Leben lassen mussten und Angehörige liebe Menschen verloren haben.

Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?

Als Oberbürgermeister hatte und habe ich stets das Wohl der Bürgerinnen und Bürger von Ehingen fest im Blick. Daran hat sich das Handeln der Stadtverwaltung und mein eigenes zu jeder Zeit der Pandemie orientiert. Die Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren wichtig und richtig. Vielleicht hätten wir das ein oder andere Mal noch schneller und noch konsequenter gehandelt, hätten wir damals schon das Wissen von heute gehabt.

Aber es war stets unser Bestreben, die Einschränkungen für jeden einzelnen so gering wie möglich zu halten und dabei trotzdem die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger so gut es geht zu schützen.

Was hat Hoffnung gemacht?

Hoffnung haben mir allen voran die vielen Menschen gemacht, die sich so verantwortungsvoll und diszipliniert an die strengen Corona-Regeln gehalten haben und es immer noch tun. Die selbst große Entbehrungen in Kauf genommen haben, um sich, aber insbesondere auch andere Menschen zu schützen. Dann ist da noch unser hervorragendes Gesundheitssystem, von dem auch unsere Region ganz besonders profitiert.

Mehrere große Kliniken im Alb-Donau-Kreis haben sich um erkrankte Menschen gekümmert, so dass wir die schrecklichen Bilder von überfüllten Krankenhäusern zum Glück nur aus dem Fernsehen kennen. Hoffnung macht mir auch, dass wir in unserem Land bereits drei zugelassene Impfstoffe haben und auch im Ehinger Impfzentrum bereits viele Personen geimpft werden konnten. Auch das Impfen ist ein Zeichen von Rücksichtnahme auf seine Mitmenschen, denn man schützt ja durch seine Impfbereitschaft nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen. Und so hoffe ich, dass wir alle schon bald ein Stück weit unseren normalen Alltag zurückbekommen werden.

Wolfgang Schneider. (Foto: AdK)

Wolfgang Schneider, Geschäftsführer ADK GmbH

Wie geht es Ihnen nach einem Jahr Pandemie?

Es war ein anstrengendes und arbeitsreiches Jahr, in dem der Alltag in allen unseren Einrichtungen kräftig durchgeschüttelt wurde. Wir mussten und müssen uns immer wieder an sich sehr schnell ändernde Rahmenbedingungen anpassen und ich staune manchmal wirklich, wenn ich daran denke, wie zeitnah wir Dinge umgesetzt haben, die noch Wochen oder Tage zuvor undenkbar gewesen wären.

Bei allem, was uns in diesem Jahr stark forderte, hilft mir, dass ich ein positiv denkender Mensch bin und so die Themen mit Unterstützung der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehen kann. Selbstverständlich vermisse ich wie viele andere persönliche Kontakte oder früher normale Dinge wie Restaurant- oder Theaterbesuche. Und der zweite Winter ohne richtiges Skifahren tut weh.

Was würden Sie Ihrem Ich vor einem Jahr heute sagen?

Ich würde sagen, dass da etwas auf uns zukommt, das wir uns alle in dieser zeitlichen, strukturellen und gesellschaftlichen Dimension nicht vorstellen können. Dass es sich unwirklich anfühlen wird und dass es dazu einen langen Atem, viel Geduld, Entscheidungen und viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter braucht, die auch über einen längeren Zeitraum durchhalten.

Welche Schlagzeile aus den Medien hat Sie besonders betroffen gemacht?

Da gibt es viele – im Lokalen wie auch in der weltweiten Berichterstattung. Sehr nah gingen mir, wie vielen anderen sicher auch, die Bilder und Berichte aus Italien und Frankreich im Frühjahr und dann in der zweiten Welle aus Spanien und Portugal. Auch Berichte über einzelne Schicksale – wie eine größere Reportage in der ZEIT über Opfer der Pandemie gingen mir sehr nah. Ganz besonders betroffen machten mich aber die traurigen Nachrichten über die Todesfälle in unseren Seniorenzentren. In den Medien kamen sie ja nur als Zahlen vor, aber dahinter stecken auch Angehörige und Freunde, die den Tod einer nahestehenden Person betrauern.

Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?

Das ist wirklich schwierig zu sagen, weil wir bei vielen unserer Entscheidungen gar keinen Spielraum hatten. Heute sehen wir bei manchen Entscheidungen, welche Auswirkungen diese hatten. Vielleicht würde man sogar manches anders machen, wenn man immer genau wüsste, welche Auswirkungen das am Ende hat. Aber auch diese Überlegungen machen nur Sinn, wenn man eine wirkliche Entscheidungsalternative hat – und die hatten wir tatsächlich meist nur sehr bedingt. Insofern geht mein Blick immer lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit.

Was hat Hoffnung gemacht?

Bei Hoffnung denke ich natürlich an die sehr hohe Bereitschaft unseres Personals, diese Krise und die zahlreichen und oft kurzfristigen Veränderungen mit hohem Engagement und Zuversicht anzunehmen. Es ist wirklich großartig, was hier in unseren Kliniken, in den Seniorenzentren, den MVZs aber auch in den Verwaltungsbereichen geleistet wurde. Natürlich machen auch die Impfungen gegen Corona Hoffnung, dass irgendwann in 2021 wieder mehr Begegnungen und der ganz normale Alltag möglich sein werden. Dass es möglich war, innerhalb eines Jahres Impfstoffe zu entwickeln, sie zuzulassen und zu verimpfen, ist eine sehr beeindruckende Teamleistung vieler.