Seglerfest zur „Rund um“ an der Hafenpromenade

Lindau (lz) - „Leinen los und volle Fahrt!“ heißt es am Freitag, 17. Juni, wenn voraussichtlich 300 Segelschiffe vor dem Lindauer Segler-Club in die traditionsreiche Nachtregatta „Rund um“ starten. An der Hafenpromenade werden am Wochenende der Regatta die beliebten Seglertage mit einen Hafenfest mit Livemusik und maritimem Flohmarkt gefeiert.

Die „Rund um“ wird vom Lindauer Segler-Club ausgerichtet und ist sportlicher Höhepunkt der Lindauer Seglertage, mit denen Arnold Weiner und sein Team aus dem Kulturamt vom 16. bis 19. Juni das spektakuläre Segelsportereignis am Bodensee begleiten. Die „Rund um“ ist in jedem Jahr die größte Herausforderung an den Lindauer Segler-Club. „Es müssen alle Rädchen exakt ineinandergreifen. Wir freuen uns alle schon sehr auf dieses großartige Regatta-Event“, so Wettfahrtleiter Achim Holz. Tino Pusceddu und sein Team von „tino’s mole3“ werden Zuschauer und Segler sowohl im Clubhaus wie auch im Regattazelt bewirten, teilt das Kulturamt der Stadt Lindau mit.

Die Seglertage zur „Rund um“ bringen für vier Tage maritimes Lebensgefühl an die Hafenpromenade. Mit Musik, Tanz, feiner Gastronomie, Kinderkarussell und vielem mehr, so das Kulturamt. In schönster Atmosphäre direkt am Bodensee wird Segelsport für viele Menschen erlebbar. Am Freitag, wenn sich der Hafen des LSC mit den Schiffen der Teilnehmer füllt, kann man die Spannung fühlen – und auch den Respekt vor der Herausforderung, in einer Nacht in Dunkelheit den Bodensee zu umrunden.

An der Hafenpromenade beginnt um 19 Uhr das Warm-up zum spektakulären Massenstart mit einer fesselnden Moderation von Christoph Scheule von BR 24 und dem Segelexperten Werner Hemmeter vom Leuchtturm aus. Um 19.30 Uhr fällt auf dem historischen Dampfschiff Hohentwiel dann der Startschuss zur 71. „Rund um“. Zeitgleich beginnt an der Hafenpromenade eine italienische Nacht mit der Band „Pizzico di Sole“. Auf das traditionelle Klang-Feuerwerk am Samstagabend verzichten die Veranstalter aus Respekt vor den Menschen in und aus der Ukraine, teilen die Veranstalter mit.

Voraussichtlich 300 Segelboote gleiten vor der Kulisse des Alpenpanoramas dem Sonnenuntergang entgegen. Wie auch in den letzten Jahren sind alle teilnehmenden Schiffe mit einem mobilen Tracking-System von Kwindoo ausgerüstet. So können segelbegeisterte Zuschauer das Rennen unter www.lsc.de auf dem Live-Ticker verfolgen.

Wenn die Schiffe davon gesegelt sind, startet am Mangturm die „Lange Seglernacht“ mit Livemusik. Bis in die Morgenstunden kommentiert und analysiert Werner Hemmeter zusammen mit dem Wetterspezialisten Frank Bantle das Renngeschehen auf einer Großleinwand im LSC-Zelt.

Viele Augen werden auf die Katamarane gerichtet sein. Die High-Tech-Racer werden voraussichtich schnell in Führung gehen und wahrscheinlich auch den Sieg der 71. „Rund um“ unter sich ausmachen. Mit dabei ist auch der letztjährige Gewinner Fritz Schatz mit seinem ultraschnellen Katamaran „Orange Utan“. Doch auch die alten Ladies, die 75er, 45er Nationalen Kreuzer, die legendären 8er oder die schnittigen Schärenkreuzer und Lacustre haben ihre Fangemeinde. Die Sieger werden noch in der Dunkelheit des frühen Samstagmorgen zurück erwartet.

Zu Ende gehen die Seglertage am Sonntag, 19. Juni. Um 11 Uhr beginnt der „Hafenfrühschoppen“ mit bayerischem Weißwurstfrühstück und Blasmusik an der Hafenpromenade, während im LSC-Festzelt die Sieger gekürt werden.