Segel-Bundesliga: WYC reist erneut nach Kiel

Besondere Bedingungen erfordern besondere Maßnahmen – und so wird dieses Jahr erneut ein „Spieltag“ der Segel-Bundesliga in Kiel-Schilksee gesegelt, das vierte Event der Saison 2020. Für den Württembergischen Yacht-Club werden am Wochenende Simon und Felix Diesch, Thomas Stemmer und Marvin Frisch segeln.

Simon Diesch, Olympia-Hoffnung des WYC im 470er, wird wie schon beim Saisonauftakt steuern. Im Juli reichte es zu Platz fünf. Sein Bruder Felix war bei diesem Wettkampf auch schon dabei. Thomas Stemmer gehörte zur Sieger-Crew bei der Qualifikation zur Champions League und ist einer der „alten Hasen“ im Liga-Kader. Für Marvin Frisch ist es das Debüt in der diesjährigen Bundesliga-Spielzeit. Er war aber voriges Jahr viermal dabei und ist mit den J70-Booten der Liga bestens vertraut. „Wir haben eine Topmannschaft, alle haben viel Erfahrung auf dem Schiff“, blickt Simon Diesch mit Optimismus auf das Event. Mehr als acht Wochen Training im 470er hat er dieses Jahr mangels internationaler Alternativen vor Schilksee schon absolviert, kennt das Revier also recht gut.

Das Team ist am Mittwoch nach Kiel gereist und hat am Donnerstag dann noch ein paar Trainingseinheiten absolviert. In der Ligatabelle liegt der WYC auf Rang acht – „eine solide Ausgangsposition“, so Simon Diesch. Seine Wetterprognose: „Es wird herbstlich. Relativ kühles Wetter und ordentlich Wind.“ Die Wettfahrten am Samstag sowie am Sonntag werden unter www.segelbundesliga.de jeweils ab 12 Uhr live und kommentiert übertragen.

Zeitgleich mit dem Liga-Event der „Großen“ findet in Hamburg der zweite und finale Spieltag der Juniorenliga statt. Hier werden Justin Venger, Jakob Gruber, Oliver Munz und Tobias Sieweke den WYC vertreten. 24 Juniorenteams gehen auf der Alster an den Start.

„Wir haben diesmal in Kiel unsere Routiniers am Start. Das Junioren-Team besteht aber auch nicht aus Neulingen. Die Jungs haben zum Teil schon Erfahrung aus der Bundesliga“, sagt Teammanager Klaus Diesch und ist bei beiden Events auf die Ergebnisse gespannt.