Seezeit fördert studentische Projekte

Um das kulturelle Engagement von Studierenden zu unterstützen, fördert das Seezeit Studierendenwerk Bodensee studentische Kulturprojekte ab sofort mit jeweils bis zu 500 Euro pro Semester.

Wie Seezeit mitteilt, können sich Studenten, studentische Initiativen oder Hochschulgruppen aus Konstanz, Weingarten, Ravensburg und Friedrichshafen ab sofort bei Seezeit offiziell um eine Kulturförderung bewerben. Wer einen entsprechenden Antrag stellt, kann bis zu 500 Euro pro Semester erhalten. Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Kulturausschuss von Seezeit.

Außer einer kulturellen Finanzspritze bietet das Studierendenwerk je nach Projekt auch Räumlichkeiten oder Unterstützung bei Catering, Werbung und Vorverkauf. „Wir freuen uns über die Eigeninitiative der Studierenden und möchten sie künftig noch besser dabei unterstützen, ihre Ideen zu realisieren“, heißt es in der Seezeit-Mitteilung.

27 300 Studenten werden in Bodenseeregion gefördert

Seezeit Studierendenwerk Bodensee fördert nach eigenen Angaben die rund 27 300 Studenten in der Bodenseeregion in sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und kulturellen Belangen und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungssystem. Als eine von 58 Einrichtungen in Deutschland bietet Seezeit als sozialer Dienstleister mit seinen Angeboten in den Bereichen Wohnen, Gastronomie, Studienfinanzierung, Kinderbetreuung und Beratung die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium.

Das Studierendenwerk beschäftigt in Konstanz, Ravensburg, Weingarten und Friedrichshafen rund 240 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.seezeit.com