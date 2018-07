Seerosen für den Gartenteich

Bonn (dpa/tmn) - Sonne ist das Lebenselixier von Seerosen. Aber verzichten auf die edlen Blüten muss auch der nicht, dessen Gartenteich nicht in der prallen Sonne liegt.

Ein paar Sorten vertragen etwas beschattete Standorte und blühen trotzdem zufriedenstellend, erklärt der Zentralverband Gartenbau in Bonn. 'Rosennymphe' gehört dazu mit ihren 15 Zentimeter großen, sternförmigen Blüten. Sie öffnen sich rosa, um langsam zu verblassen und weiß zu verblühen.

Wer kräftige Farben mehr schätzt, kann zu 'James Brydon' greifen. Kirschrot leuchten die großen, kugelförmigen Blüten und bilden einen hübschen Kontrast zum jungen, dunkelroten Laub. Noch aufregender schimmert die Farbe von 'Black Princess', auch wenn sie ein wenig Schatten ertragen muss. Beim Erblühen zeigen die schalenförmigen Blüten ein kräftiges Weinrot, das von Tag zu Tag dunkler wird, bis es ein geheimnisvolles Schwarzrot annimmt. Das junge, violettbraune Laub vertieft den Ton noch.

'Candidissima' erinnert dagegen stark an die wilde heimische Seerose. In Weiß schwimmen ihre 10 Zentimeter großen Schalenblüten auf dem Wasser. Sie zählt zu den sehr robusten und zuverlässigen Sorten, ist aber auch sehr wüchsig. Für kleine Teiche ist 'Maurice Laydeker' die bessere Alternative. Ihre 10 Zentimeter großen Blüten tragen Rosa in verschiedenen Tönen: Von zarten Nuancen auf den äußeren Blütenblättern bis zu kräftigem Pink im Zentrum. Sie ist äußerst blühwillig, wächst aber nur schwach und gibt sich mit Wassertiefen von 30 bis 60 Zentimetern zufrieden.