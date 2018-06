Seenachtsfest: Freie Plätze beim Markt

Haslach (sz) - Das Seenachtsfest in Haslach mit Natur- und Kunstmarkt findet in diesem Jahr am 14. und 15. Juli statt. Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet der Musikverein Haslach diese Fest. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Markt, bei dem regionale Kunsthandwerker und Naturprodukte im Vordergrund stehen. Hierfür gibt es nach Angaben des Musikvereins noch freie Plätze. Wer als Aussteller Interesse hat, kann sich per Mail an musikverein@haslach.biz oder unter Telefon 0176/23245959 melden.