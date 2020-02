Seelsorger im Ausnahmezustand

O je, das tut weh. Der Bad Saulgauer Dekan Peter Müller hat den Ruf, der Fasnet und den Narren sehr zugetan zu sein und es mit Hästrägern und sonstigen Narren gut zu können. So wird seine Messe mit den Narren am Fasnetssonntag nicht nur von den Vertretern der Dorauszunft immer wieder gelobt. Sein Platz auf der Ehrentribüne beim Hexensetzen auf dem Marktplatz am Donnerstagabend war eine Selbstverständlichkeit, dass er als Ehrengast zusammen mit Pfarrer Shinto Kattoor von Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller besonders begrüßt wurde, ebenfalls.

Am Gompiga hatte der Pfarrer für Bad Saulgau seine seelsorgerische Arbeit für seine Schäfchen im Narrenhäs aber offenbar sehr weit gefasst. Jedenfalls schnappte er nach der Begrüßung durch Raphael Osmakowski-Miller von diesem das Mikrofon und erzählte in bester Stimmung in einem nur wenige Augenblicke dauernden Auftritt lautstark von zwei „neuen Hausren (Haushälterninnen)“ für ihn und seinen Kollegen. Bei den Neuen mit Namen „d’ Bärbel ond d’Babett“ ließ er sich über deren üppigen Körperformen aus. Ob das irgendeinen Bezug zum Bad Saulgauer Fasnetsduo „D’Lena ond d’ Babett“ zu tun hatte, war nicht nachvollziehen, wie übrigens auch nicht der Bezug dieser Bemerkung zum Hexensetzen, was in der Fasnet allerdings auch nicht immer

Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller jedenfalls konnte sich als Retter der Situation profilieren: „Der Dekan ist eben auch schon seit heute früh unterwegs“.

Da muss es feucht-fröhlich zugegangen sein. In solchen Fällen ist es im Allgemeinen ratsam, sich vom Mikrofon fernzuhalten. Schließlich will man närrisch sein und öffentlich ein gutes Vorbild. (rum)