Seelöwe Gino wandert auf die Kanaren aus

Seelöwenbulle Gino zieht von Baden nach Teneriffa. Grund ist sein Vater Stevie, wie die Stadt Karlsruhe am Dienstag mitteilte. Würden beide Tiere noch länger die gemeinsame Anlage im Karlsruher Zoo bewohnen, käme es zu Revierstreitigkeiten.

Gino ist 2018 im Karlsruher Zoo zur Welt gekommen. Auf der kanarischen Insel zieht er in den Tierpark „Loro Parque“, dessen Gründer und Besitzer Wolfgang Kiessling sich auch für ein Schutzgebiet für Meeressäuger einsetzt. In den kommenden Wochen wird der Umzug vorbereitet. Dann soll Gino per Flugzeug in seine neue Heimat reisen.

