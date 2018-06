Seehofer und Ude streiten über Pkw-Maut für Ausländer

Unterföhring (dpa) - Im einzigen Fernsehduell vor der bayerischen Landtagswahl haben sich Ministerpräsident Horst Seehofer und SPD-Spitzenkandidat Christian Ude einen Schlagabtausch geliefert. Der in Umfragen weit abgeschlagene Herausforderer nutzte die Debatte zu einem Frontalangriff auf den CSU-Chef, der bei der Wahl in anderthalb Wochen wieder auf eine absolute Mehrheit hoffen kann. Ude warf Seehofer im Bayerischen Fernsehen vor, die Öffentlichkeit mit der Forderung nach einer Pkw-Maut für Ausländer in die Irre zu führen. Der CSU-Chef wies das zurück - die Forderung sei richtig.