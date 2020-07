Seegoister veranstalten besonderes Denetenfest

Die Seegoister Zielfingen haben sich mit der aktuellen Situation arrangiert und veranstalten dieses Jahr eine kreative Ausgabe des Denetenfestes. Am Samstag, 1. August, werden zwischen 16 und 21 Uhr Deneten, Getränke und Brot zum Mitnehmen angeboten, das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Für die Deneten ist keine Vorbestellung nötig. Wer möchte, kann einfach mit dem Auto nach Zielfingen kommen und seine Bestellung direkt am Drive-in-Schalter aufgeben. „Mit diesem Konzept, ohne Vorbestellungen, können wir unseren Gästen auch dieses Jahr ganz frische Deneten anbieten.“ erklärt Thomas Ehl, Vorsitzender des Vereins.

Die fertigen Deneten werden anschließend bis an die Autos gebracht und dadurch die Kontakte so gering wie möglich gehalten. Das selbstgebackene Bauernbrot muss aus organisatorischen Gründen allerdings vorbestellt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das Brot kann bis Freitagabend um 18 Uhr per E-Mail an see-goister@web.de oder telefonisch unter 0172/537 55 23 vorbestellt werden. Bei ihrem Fest werden die Seegoister von Firmen aus Sigmaringendorf und Mengen unterstützt, die den Mitgliedern kostenlose Gesichtsmasken zur Verfügung stellen.