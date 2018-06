Der Musikverein Pommertsweiler und sein Förderverein veranstalten am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, das Seefest am idyllisch gelegenen Hammerschmiedesee.

Festbeginn am Samstagabend ist um 17 Uhr mit der Bewirtung. Musikalisch wird die Jugendkapelle Adelmannsfelden/Pommertsweiler den Festauftakt ab 18 Uhr gestalten. Ab 19 Uhr unterhalten der Musikverein Ruppertshofen und die legendäre „Seefestcombo“. Für die kleinen Gäste findet gegen 21 Uhr ein Lampionlauf am See statt. Hierzu können Laternen von zu Hause mitgebracht oder für einen kleinen Unkostenbeitrag vor Ort erworben werden. Gegen 22 Uhr wird es auf dem See ein Feuerwerk geben.

Der Frühschoppen am Sonntag beginnt um 10 Uhr. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Hausen. Darüber hinaus findet am Nachmittag zur Kaffeezeit ab 14 Uhr ein Ruderwettbewerb statt, bei dem mehrere Mannschaften auf dem See gegeneinander antreten. Interessierte Teams mit drei Personen je Gruppe können sich hierzu direkt am Wettkampftag anmelden.

Zeitgleich mit dem Seefest werden die Bullifreunde Ostalb an der Hammerschmiede ihr viertes Bullitreffen abhalten. In dessen Rahmen findet am Samstag von 19 bis 22 Uhr eine Karaoke-Party-Show statt