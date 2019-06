Seedorf steht vor Rückkehr in die Fußball-Landesliga

In der Relegation zur Fußball-Landesliga stehen sich die Spfr. Gechingen und der SV Seedorf am Sonntag ab 15 Uhr in Dagersheim gegenüber. Nach den Siegen gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler (4:1) und gegen Croatia Reutlingen (3:1) kann der SVS, Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald, den letzten Schritt zum Wiederaufstieg machen.

Beide Mannschaften kennen sich noch gut. In der Landesliga-Saison 2017/2018 erkämpfte sich Seedorf in Gechingen ein verdientes 1:1. Im Rückspiel siegten die Sportfreunde dann 1:0. Seedorf stieg am Ende wieder in die Bezirksliga ab.

Obwohl der SVS mit den beiden Entscheidungsspielen und dem Pokalfinale gegen den SV Zimmern II (2:1) drei schwere Spiele in den vergangenen neun Tagen absolvieren musste, haben sie einen guten Lauf und dadurch vielleicht einen mentalen Vorteil. Auf der anderen Seite hatten die Gechinger im Gegensatz zu Seedorf die Gelegenheit, den nächsten Gegner zu beobachten.

Tobias Heizmann, Co-Spielertrainer des SVS, glaubt, „dass die Mannschaft, die es am Sonntag schafft, eine Top-Leistung abzurufen, das Spiel auch gewinnen wird.“ Von seiner Mannschaft erwartet er, dass sie noch einmal ans Limit geht. „Wenn uns das gelingt, können wir es auch schaffen.“ Dabei kann das Trainerduo Tobias Bea und Heizmann auf den gesamten Kader zurück greifen.

Bei Gechingen sieht es dagegen personell nicht rosig aus. So steht hinter Torjäger Bastian Bothner ein Fragezeichen. Die Entscheidung, ob er spielen kann, fällt kurzfristig.