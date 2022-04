Second-Hand-Shop hat neue Öffnungszeiten

Biberach (sz) - Der Second-Hand-Shop des Familienzentrums Biberach in der Schulstraße 17 hat neue Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und jeden Mittwoch von 10 bis 16 Uhr.

Angeboten werden Frühjahrs- und Sommerkleidung für Babys, Kinder und Jugendliche, Spielzeug, Puzzles, Gesellschaftsspiele und alles, was Kinder sonst noch brauchen oder gerne hätten, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Büchern für kleine und große Leseratten.