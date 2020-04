Es gibt im Bodenseekreis in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion einen sechsten Todesfall, teilt das Landratsamt mit. Der Patient wurde in einer Klinik außerhalb des Bodenseekreises behandelt, wo er auch verstarb. 14 Menschen sind derzeit in stationärer Behandlung, 290 leben – Stand Dienstagnachmittag – in behördlich angeordneter Quarantäne.