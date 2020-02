Sechsjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein sechsjähriges Kind ist von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Eine 52-Jährige war am Montagmorgen um 7.30 Uhr in Gündelhardt auf der Crailsheimer Straße unterwegs. An der Einmündung in die Kirchstraße bog der Fahrer nach rechts in diese ein und übersah dabei ein dunkel gekleidetes sechsjähriges Kind, welches die Kirchstraße überqueren wollte. Das Kind wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.