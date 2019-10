Sechsjähriger stirbt bei Unfall: Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Donnerstag ein Sechsjähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Gegen 13.45 war eine Autofahrerin mit ihrem Ford in der Kantstraße unterwegs.Sie fuhr bergauf in Richtung Oggenhauser Straße. Auf der Gegenspur warteten drei Autos. Hinter dem letzten Fahrzeug sei der Sechsjährige auf die Fahrbahn gelaufen, weil er offenbar die Straße überqueren wollte. Die Fordfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen den Jungen. Der Sechsjährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei hat jetzt die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls auf genommen und sucht dazu noch Zeugen. Insbesondere die Fahrer der drei Autos, die gegen 13.45 Uhr in der Kantstraße warteten, als der blaue Ford Focus vorbeifuhr, sind für die Polizei wichtige Zeugen. Aber auch andere Personen, die den dunkel gekleideten Sechsjährigen auf dem Weg zur Unfallstelle oder den Unfall gesehen haben werden gebeten, sich unter der Telefon-Nummer 07392 / 96300 zu melden.