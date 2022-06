Sechs Wochen „Scheuer-Sommer“ bei freiem Eintritt

Ravensburg (sz) - Mit dreizehn Konzerten bei freiem Eintritt bietet die Zehntscheuer auch in diesem Sommer ein Musikprogramm zwischen Neuem und Bewährtem. Vom 18. Juni bis 30. Juli treten junge Künstlerinnen ebenso auf wie etablierte Bands. Musiker aus der Region sind zu erleben, aber auch Gäste aus Verona, Wien oder München.

Los geht es am Samstag, 18. Juni mit einem Auftritt der Vorarlberger Kultband „Schellinski“. Das Trio um Sänger und Songschreiber Bernie Weber verabreicht seine feine Songmedizin nur noch selten einem Livepublikum, in der Zehntscheuer bietet sich endlich wieder eine Gelegenheit. „Scheppernde Gitarren, sehnsüchtige Handorgeln und ein wehmütiges Klavier erzählen von verflossener Liebe, verschossenen Elfmetern und wilden Herzen“, schreibt die Band zu ihren Liedern voller Witz und Melancholie.

Am Donnerstag, 23. Juni, folgt eine aufstrebende Münchener Band: Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung offerieren „theatralische Liedgeschichten“ zwischen Chanson, Pop und Jazz. Paul singt in seinen Texten von großen Lebensthemen in kleinen Ereignissen – wie ein alter Trinker, der vom Tresen aus versucht die Welt zu erklären. Dabei ist er offiziell noch keine 30.

An die glanzvoll arrangierten Popsongs der stilbildenden US-Band „Steely Dan“ („Reelin‘ in the Years“, „Rickie don’t loose that Number“) erinnern „The Major Dudes“ aus Reutlingen mit ihrem Tribute-Programm zwei Tage später, am Samstag, 25. Juni.

Das Popbüro Bodensee-Oberschwaben präsentiert im Rahmen des „Scheuer-Sommers“ vier Bands. Zunächst werden am 30. Juni die Ravensburger „Zimt & Zorn“ mit ihrem Alternativerock und deutschen Texten sowie das Willman-Duo aus Freiburg mit Popsongs gastieren. Am 2. Juli spielen die Markdorfer „Pause“ ihren Folk-Pop, „Whitepaper“ aus Karlsruhe kommen mit rockigem Sound dazu.

Eine rhythmisch spannende Neuinterpretation bayerischer Volksmusik lässt das Münchener Quartett „Maxjoseph“ am Donnerstag, 7. Juli, erklingen. Wer anspruchsvoll arrangierten Klassik-Folk fernab von Humptata-Seeligkeit schätzt, sollte sich die vier jungen Herren nicht entgehen lassen.

Einen Tag später, am Freitag, 8. Juli, folgt das Musikschulvorspiel „Lautstark“.

Reizvolle Klangästhetik zwischen Klassik, Jazz und Neuer Musik bieten die „Donauwellenreiter“ aus Wien am Samstag, 9. Juli. Ihr Sound wurde schon 2018 mit dem Jahrespreis der Zehntscheuer („Ravensburger Kupferle“) ausgezeichnet.

Das Quartett „Les Brachôs“ kreuzt in seinem Programm Brasilianische Choros mit den Chansons von George Brassens (14. Juli), ehe am 16. Juli Johnny & the Yooahoos mit ihrem Bluegrasspop für Stimmung sorgen werden.

Max Lazzarins Gesang sowie sein Pianospiel sind inspiriert von der Blues und Soul getränkten Musik aus New Orleans. Zusammen mit den „Euro Bluespirates“ wird der Träger des „Italian Blues Award“ am 21. Juli aufspielen.

Mit dem Neofolk der „Stangenbohnenpartei“ am 28. Juli und dem Gypsyjazz der „Drahtzieher“ am 30. Juli wird der „Scheuer-Sommer“ zum Abschluss gebracht.

