Sechs Vereine freuen sich über Meilensteine

Sechs Vereine aus der Region freuen sich über einen Scheck vom Genießerlauf. Die Charity-Aktion „Meilensteine für Vereine“ war damit ein voller Erfolg. „Wir wissen, was Vereine leisten und wie schwer die Pandemie-Zeiten für sie sind“, sagt Cteam-Geschäftsführer Jochen Spitz zur Initialzündung der Spendenaktion. Daher habe die Ummendorfer Zentrale des Leitungs- und Mastenbauers Kontakt mit dem Verein Lauffreunde Biberach aufgenommen, um jeden beim Biberacher Genießerlauf zurückgelegten Kilometer für den guten Zweck zu belohnen: zugunsten von Vereinen, denen die Corona-Zeit Schwierigkeiten macht. Seine Kollegin Annette Kolb-Brustgi ergänzt: „Schließlich ist unser Team seit Jahren und mit Elan beim Genießerlauf aktiv.“ Der organisierende Verein stimmte „begeistert“ zu, erinnert sich Schriftführerin Birgit Hipp. Und auch Schirmherr und Oberbürgermeister Norbert Zeidler zeigte sich sofort angetan: „Nie war es einfacher, im Vorbeilaufen Gutes zu tun“, dankt er der Cteam-Geschäftsführung: „Und dann haben Sie den Betrag auch noch live beim Lauf verdoppelt von zehn auf 20 Cent pro Kilometer.“

Bei mehr als 10 000 in Halbmarathon- und Staffelbewerb zurückgelegten Genießerlaufkilometern kam nun eine Spendensumme von rund 2050 Euro zusammen. Unter den Einreichungen suchten die Lauffreunde in Abstimmung mit Schirmherr und Aktionssponsor sechs Bewerbungen heraus. Über eine Finanzspritze für die Finanzierung ihrer wertvollen Arbeit trotz Verlusten während Pandemie und Lockdown freuen sich: ASB-Rettungshundestaffel, FC Wacker Biberach, TG Biberach Handballabteilung, Förderverein Malischule, Reitverein Uttenweiler und Musikverein Rot an der Rot.

„Wir freuen uns, dass der Genießerlauf trotz der schwierigen Gesamtumstände mit mehr als 800 Anmeldungen doch noch einen großen Zuspruch gefunden hat, der sich in dieser Spende manifestiert“, so Lauffreunde-Vorsitzender Johannes Riedel. „Dass wir nun auch anderen Vereinen Gutes tun können, ist eine glückliche Fügung dank dieser tollen Idee von Cteam“, ergänzt Vereinsvize Isolde Maier-Kling.

„Die Distanzen würden wir deshalb nicht verlängern“, schmunzelt Streckenchef Harry Zell, „wie alle Vereine sehnen auch wir uns zunächst nach Normalbedingungen.“ Für den fünften Biberacher Genießerlauf am 16. Oktober 2022 hieße das, mit mehr als 1000 Laufbegeisterten wieder näher und genussvoll feiern zu können.