Sechs-Punkte-Spiel gegen Passau – EV Lindau Islanders wollen Chancen besser nutzen

Nach dem Sieg gegen den Deggendorfer SC, der Niederlage beim EV Füssen und der coronabedingten Spielabsage gegen den ECDC Memmingen erwarten die EV Lindau Islanders am Sonntag (18 Uhr) den Tabellennachbarn aus Passau. Die Islanders könnten den Abstand zu ihren Verfolgern in der Eishockey-Oberliga Süd vergrößern, Passau hingegen würde die Lindauer bei einem eigenen Sieg überholen.

Beim letztjährigen Aufsteiger Passau gab es im Sommer einen etwas größeren Umbruch. Einige Akteure verließen den Verein. Mit Liam Blackburn mussten die Passauer zudem einen der herausragenden Spieler der vergangenen Oberligasaison ziehen lassen. Der Torgarant der Passauer wechselte innerhalb der Liga zum Konkurrenten nach Deggendorf und punktet da ordentlich. Aber auch die Black Hawks bedienten sich ihrerseits bei Deggendorf, die Transfers von Verteidiger Marcel Pfänder und Stürmer Sergej Janzen in die Drei-Flüsse-Stadt dürften getrost als Königstransfers gewertet werden. Goalie Raphael Fössinger und Stürmer Sascha Maul komplettieren das Quartett aus Deggendorf.

Zwei Spieler mit Lindauer Vergangenheit kamen ebenfalls dazu. Santeri Ovaska (Hannover) und Manuel Malzer (Herne) wechselten aus der Oberliga Nord nach Passau. Ex-Islander Jeff Smith, der im Dezember 2020 von Neuwied zu Passau ging, blieb den Black Hawks treu. Zweiter Kontingentspieler ist Anders H. Poulsen, ein ehemaliger dänischer Nationalspieler und Teilnehmer an zwei Weltmeisterschaften. Zusammen mit Niklas Pill führt Poulsen die interne Scorerwertung der Black Hawks an.

Islanders kassieren knappe Niederlage im ersten Saisonduell

Im ersten Aufeinandertreffen der Saison gab es für die Islanders eine knappe 2:3-Overtime-Niederlage, als die Mannschaft vier Sekunden vor Ablauf der Overtime noch den Knock-out kassierte und mit nur einem Punkt zurück an den Bodensee reisen musste. Für die Islanders wird es gegen die Black Hawks hauptsächlich darauf ankommen, die sich bietenden Chancen besser als in Füssen zu nutzen, um die drei Punkte zu behalten und den Abstand in der Tabelle nach hinten zu vergrößern.

Für die Spiele über die Jahre rechnen die Islanders zudem mit Verstärkung aus der U20 des Augsburger EV. Wer für die Islanders im Einsatz sein wird, entscheidet sich aber kurzfristig. Zünglein an der Waage könnten im direkten Duell die Fans werden, welche im Normalfall am zweiten Weihnachtsfeiertag in Scharen in die Eissportarena kommen und die Mannschaft der Islanders anfeuern. Trotz der Beschränkungen können alle Dauerkarten und Sponsorenkarten bedient werden. Die restlichen Tageskarten, wenn auch nicht extrem viele, können ab sofort online auf der Homepage des EVL oder an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle gekauft werden. Voraussetzung zum Eintritt in die Lindauer Eissportarena ist 2G-plus (geimpft oder genesen, mit aktuellem Test).