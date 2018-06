Sechs Punkte sorgen für großes Selbstvertrauen

Obwohl es personell derzeit alles andere als rund läuft, stehen nach drei Spieltagen beachtliche sechs Punkte auf der Habenseite des FC Wangen. Als Tabellenvierter bewegen sich die Verbandsliga-Kicker aus dem Allgäu auf für sie völlig ungewohntem Terrain. Das trifft exakt auch auf den nächsten Gegner SV Bonlanden zu. Der Ex-Oberligist, am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion an der Humboldstraße in der Gastgeberrolle, scheint seinen Text in Württembergs höchster Amateurklasse noch nicht gelernt zu haben und findet sich mit drei Niederlagen auf dem vorletzten Rang wieder. Aus Sicht von Coach Gerhard Schmitz könnte ein gewisser Wohlfühlfaktor daher aufseiten seiner Wangener liegen: „Wir fahren mit sechs Punkten im Rücken dahin, während Bonlanden bereits mächtigen Druck verspürt.“

Vom großen Stühlerücken im Fußball-„Theater“ Verbandsliga kann jedoch keine Rede sein. So sieht’s auch Gerhard Schmitz: „Wenn wir in Bonlanden bestehen wollen, reichen gute 45 Minuten, wie beim jüngsten 2:1-Sieg gegen Frickenhausen gezeigt, bei weitem nicht aus, um uns auf den Fildern durchzusetzen.“ Zumal die Gastgeber mit dem Einzug ins WFV-Pokal-Viertelfinale (3:0 beim Landesligisten SV Zimmern) wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben hätten. Zudem scheint es eine Frage der Zeit, bis sich das Team um die Routiniers Bernd Eckhardt (Torjäger) und Christian Landenberger (Tor) das etwas veränderte System – der SVB steht wohl etwas tiefer – seines neuen Trainers Albert Lennerth einverleibt hat.

Mit Leib und Seele jedenfalls stand Gerhard Schmitz – ja, genau – in Bonlanden, in der Rückrunden-Nachholbegegnung als neuer Trainer des FC Wangen im Blickpunkt. Und kehrte mit einem überzeugend herausgespielten 3:1-Erfolg ins Allgäu zurück. Der Beginn einer bemerkenswerten Aufholjagd, an deren (happy) Ende bekanntlich der Klassenverbleib stand mit dem neunten Tabellenplatz. Allerdings: Drei Ränge davor beendete Bonlanden einen ähnlich beeindruckenden Endspurt.

Endgültig Aufschluss darüber, wer für Wangen am Samstag auflaufen kann, erhält der Trainer wohl erst wenige Stunden vor Anpfiff. Zum letzen Mal wegen ihrer Rotsperren passen müssen „Mister Unersetzbar“, Okan Housein, sowie Abwehr-„Wühlmaus“ Tobias Schuwerk. Mehr oder weniger angeschlagen sind die Stammkräfte Christian Karrer, Nicolas Jann, Mario Vila Boa und Artur Müller. Völlig außen vor ist Außen-Spezialist Benjamin Mähr, der laut Gerhard Schmitz noch abwägen will, wie sein Knorpelschaden im Knöchel behandelt werden soll.

Trainer Schmitz will mehr

Trainingsrückstand weisen überdies Flügelflitzer Jean Luc Perlas oder Abwehrchef Misel Saric auf. „Ja, natürlich habe ich mich darüber gefreut, dass wir nun über einen wesentlichen breiteren Kader verfügen. Trotz allem gibt es zu viele offene Baustellen“, gesteht der FCW-Coach. „Die Jungen, das hat beispielsweise das 3:3 im Testspiel beim Landesligisten Weingarten gezeigt, sind noch nicht bereit für die Verbandsliga.“ Selbst arrivierte Neuzugänge, wie etwa Misel Saric (vom Landesligisten VfB Friedrichshafen, d. Red.), müssten erkennen, „dass die höhere Klasse eine andere Hausnummer ist.“

Es muss sich halt zusammen fügen, was zusammen gehört. Geduld ist demnach gefragt, besonders bei Chefcoach Gerhard Schmitz, der freilich unmissverständlich sagt: „In der Mannschaft muss sich einiges bewegen. Das verlange ich, denn ich will mehr.“ Weniger, als dieser neunte Tabellenplatz aus der Vorsaison, wäre eine Enttäuschung. Unabhängig vom Ergebnis in Bonlanden! (uc)