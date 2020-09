Bad Waldsee (sz) - Während der Sommerferien haben die städtischen Fachbereiche Bau und IT an der Sanierung und Aufrüstung von Klassenzimmern gearbeitet, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee. Am Gymnasium seien sechs Räume zu digitalen Klassenzimmern aufgerüstet worden. Ein digitales Klassenzimmer beinhaltet unter anderem einen Nahdistanz-Beamer inklusive Soundbar, ein digitales Lehrerpult mit integriertem Monitor und ein digitales Dokumentenlesegerät. Rechtzeitig zum Schulstart am kommenden seien die neuen digitalen Klassenzimmer einsatzfähig. Zeitgleich würden die Sanierungsarbeiten an den Toiletten im zweiten und im dritten Obergeschoss abgeschlossen. Im Foyer sei außerdem die bestehende Beleuchtung ergänzt und auf LED-Technik umgestellt worden. In diesem Herbst soll die Toilettensanierung im Erdgeschoss der Realschule beginnen. Bezuschusst seien diese Maßnahmen – wie auch die bereits abgeschlossene Flachdachsanierung am Gymnasium und die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Realschule – im Rahmen des Förderprogrammes des kommunalen Sanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg. Darüber hinaus wurde das Foyer des Gymnasiums in Teilbereichen umgestaltet und schallschutztechnisch ertüchtigt. Foto: Stadt Bad Waldsee