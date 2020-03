Sechs Nachwuchsbauer in Möllenbronn-Tannweiler haben ihren eigenen Funken errichtet

Im 38. Jahr der Funkenbauern aus Möllenbronn-Tannweiler ist auch in diesem Jahr wieder ein weithin sichtbarer Funken gestellt worden. Es gab aber auch einen zweiten stattlichen Funken, der durch sechs Nachwuchsfunkenbauer gestellt wurde.

Der zwölfjährige Adrian Roth, der „Seniorchef“ der Nachwuchsbauer, erklärte, wie sich die Jungen in den Bau des Funkens einbrachten. Da die anderen noch zu jung waren, um mit in den Wald zu gehen, zeigte er sich bereit, für die Stangen des Kinderfunken zu besorgen. Die sechs Nachwuchsbauer haben sich dann am vergangenen Samstag ans Werk gemacht, den „kleinen“ Funken zu stellen.

Leo Merk (zehn Jahre) Anton Wolfgang (fünf Jahre), Magdalena Wolfgang (acht Jahre), Josef Wolfgang (sieben Jahre) und Adrian Bohner (achteinhalb Jahre) erklären stolz, dass es wichtig ist, die vier Eckstangen möglichst gerade, nur nach oben hin und leicht nach innen geneigt in den Boden zu schlagen. Dazu müssen immer abwechselnd Querstangen angebracht werden, so dass ein quadratischer Kamin entsteht. Ganz wichtig sei auf einer Höhe von etwa einem halben Meter einen sogenannten Rost einzubauen, damit gut Luft von unten an das Feuer kommt. Die Eckstangen haben eine Grundhöhe von etwa vier Metern.

Die Hexenpuppe ragte in einer Höhe bis etwa sieben Meter. Für die Kleidung der Hexe wurde eine alte Hose von Adrian Roth geopfert und seine Schwester steuerte einen Pullover dazu bei. Die Puppe wurde mit Stroh und Hackschnitzeln gefüllt.

Die Kinder stammen alle von Eltern, die selbst eng mit dem Funkenbauen verbunden sind. Federführend für die Kinderaktion ist Armin Roth, der immer wieder versucht, neue Kinder aus dem Ort zu rekrutieren, denn nur so könne die Tradition weiter fortgeführt werden. Die Kinder haben auf jeden Fall schon wieder ein Ziel fürs kommende Jahr: „Nächstes Jahr legen wir noch was drauf, da wird der Funken noch höher“, erklärten sie einstimmig. Der Funkenclub hat sich aber auch sonst noch was Besonderes einfallen lassen: Denn der Fanfarenzug Reute spielte zu Beginn mit fröhlichen Weisen auf und unterstützte sogar das Anzünden des Kinderfunkens mit einem Trommelwirbel.

Man spürt den enormen Zusammenhalt dieser Gruppe. Man geht gemeinsam in den Wald, sorgt für das Material und baut gemeinsam den Funken. Dabei wird die Dorfgemeinschaft gepflegt. So ist auch in diesem Jahr wieder ein stattlicher Funken von 13 Metern, mit der Hexe rund 15 Metern, Höhe. entstanden. Ganz ohne Unterstützung geht das ganze natürlich nicht, betonen die Verantwortlichen und sprechen hier ihren ganz besonderen Dank allen Unterstützern aus.