Sechs Markdorfer fliegen nach Peru

Inzwischen besteht die Partnerschaft zwischen der Pfarrei St. Nikolaus in Markdorf und der peruanischen Seelsorgeeinheit Huancaray seit 30 Jahren. Zum Jubiläum werden sechs Mitglieder des Markdorfer Perukreise nach Südamerika fliegen. Doch es wird nicht viel Zeit zum Feiern bleiben, schließlich wollen die Markdorfer, die seit dem vergangenen Besuch 2015 begonnen Projekte und die seit Jahren laufenden Initiativen besichtigen.

Es geht nicht nur um das Jubiläum, es sei ebenso wichtig die Partnerschaft spirituell wieder zu aktivieren und die Freundschaften wieder aufleben zu lassen, erklärt Manfred Lorenz. Er wird von Ehefrau Regina und Tochter Ann mit ihrem peruanischen Ehemann begleitet. Die junge Markdorferin hat etliche Jahre in Peru, in der Nähe von Huancaray, für die Caritas International gearbeitet und wird bei den Begegnungen als Spanisch-Übersetzerin agieren. Ebenfalls nach Peru fliegen Dorothea und Kurt Rogalla. Ein Fakt ist Lorenz sehr wichtig, die Reisen werden alle privat, aus der eigenen Schatulle gezahlt.

120 Familien mit Wasser versorgt

Das genaue Reiseprogramm kennen die Markdorfer noch nicht, es wird von den Freunden in Peru zusammengestellt. Auf jeden Fall werden sie die neue Pfarrkirche besichtigen, bei der Grundsteinlegung vor elf Jahren waren sie dabei. Das 26. Wasserprojekt ist kurz vor der Fertigstellung, dies wird auf jeden Fall besucht. Es ist das bisher umfangreichste und teuerste Projekt, aufgrund der langen Wege und der schwierigen Bodenverhältnisse, berichtete Ernst Arnegger vom Perukreis. Wie immer wurde von den Markdorfer Spenden das Material gezahlt, diesmal waren es rund 21 000 Dollar. Die Arbeiten zur Leitungsverlegung und der Bau der Zapfstellen sind in Eigenleistung der Dorfbewohner erfolgt. Mit diesem Projekt werden rund 120 Familien mit frischem, sauberem Trinkwasser versorgt.

Durch die Wasserversorgung ist das Leben auf dem Land wieder attraktiver, das bedeute, das weniger Menschen in die Städte abwandern, erklärte Kurt Rogalla. Ebenso wichtig wie Wasser, ist Bildung, deshalb unterstützen die Markdorfer auch die örtliche Schulspeisung. Rund 100 Schüler erhalten täglich ein warmes Mittagessen, ihr Schulweg dauert bis zu zwei Stunden und dabei müssen sie bis zu 1000 Höhenmeter bewältigen. Für dieses Projekt werden monatlich etwa 1200 Dollar benötigt. Ein neues Projekt ist noch in der Probephase, es wurde der Bau von zwei Solaranlagen gefördert, so dass es jetzt im Pfarrhaus und in der Schulküche warmes Wasser gibt. Dass es einige Nachahmer findet, darauf hofft Kurt Rogalla, so kann Gas und Brennholz eingespart werden.

Das Mütterhaus, hier können Schwangere etwa zehn Tage vor der Niederkunft mit Kindern und Ehemann einziehen, wird ebenfalls finanziell unterstützt. Dadurch konnte die Neugeborenen-Sterblichkeit deutlich reduziert werden, berichtete Dorothea Rogalla. Für die Markdorfer Ärztin ist auch die Ausstattung der Apotheke ein wichtiger Punkt der Hilfe.

Bei allen Projekten steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund, bekräftigt Manfred Lorenz. Von den Spenden die der Markdorfer Perukreis sammelt, gehe jeder Euro nach Huancaray. Diese erfolgreichen Projekte konnten nur realisiert werden, da es viele Spenden aus Markdorf und der Region gebe, darin sind sich die Mitglieder des Perukreises einig, deshalb geht ein großer Dank an die vielen Spender.