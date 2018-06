RangNamePunkte pro Spiel1.LeBron James (Miami Heat) 29,32.Carmelo Anthony (New York Knicks) 27,03.Kevin Durant (Oklahoma City) 26,14.Blake Griffin (Los Angeles Clippers) 26,05.Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25,96.Kevin Love (Minnesota Timberwolves) 25,47.Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) 22,78.Andrea Bargnani (Toronto Raptors) 22,69.Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 22,510.LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) 22,211.Derrick Rose (Chicago Bulls) 21,512.Louis Williams (Philadelphia 76ers) 20,312.Monta Ellis (Golden State Warriors) 20,314.Ray Allen (Boston Celtics) 20,014.Eric Gordon (New Orleans Hornets) 20,016.Ryan Anderson (Orlando Magic) 19,217.Dwyane Wade (Miami Heat) 18,817.David Lee (Golden State Warriors) 18,819.Al Jefferson (Utah Jazz) 18,420.Chris Bosh (Miami Heat) 18,321.Ty Lawson (Denver Nuggets) 18,222.Ben Gordon (Detroit Pistons) 18,023.Kevin Martin (Houston Rockets) 17,824.Dwight Howard (Orlando Magic) 17,724.Luol Deng (Chicago Bulls) 17,726.Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) 17,627.Marcus Thornton (Sacramento Kings) 17,528.Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 17,429.Deron Williams (New Jersey Nets) 17,329.Amare Stoudemire (New York Knicks) 17,3