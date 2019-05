Scoring Leader

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt ist älter als 30 Tage und steht daher exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Abonnent?

Hier einloggen

RangNamePunkte pro Spiel1.Kobe Bryant ( Igd Moslild Imhlld ) 33,62.Carmelo Anthony (Denver Nuggets) 31,43.Kevin Martin (Sacramento Kings) 30,64.Chris Bosh (Toronto Raptors) 28,55.Dwyane Wade (Miami Heat) 28,06.Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26,77.Chris Paul (New Orleans Hornets) 26,68.LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26,39.Richard Hamilton (Detroit Pistons) 25,010.Kevin Durant (Oklahoma City) 24,811.Gilbert Arenas (Washington Wizards) 24,412.Deron Williams (Utah Jazz) 24,213.Ben Gordon (Detroit Pistons) 24,014.Chris Kaman (Los Angeles Clippers) 23,015.Danny Granger (Indiana Pacers) 22,816.Rudy Gay (Memphis Grizzlies) 22,317.Brandon Roy (Portland Trail Blazers) 21,918.Joe Johnson (Atlanta Hawks) 21,319.Andrea Bargnani (Toronto Raptors) 20,720.Zach Randolph (Memphis Grizzlies) 20,321.Trevor Ariza (Houston Rockets) 20,222.Dwight Howard (Orlando Magic) 20,022.Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) 20,024.Al Harrington (New York Knicks) 19,925.Chauncey Billups (Denver Nuggets) 19,726.Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) 19,326.David Lee (New York Knicks) 19,326.Amar'e Stoudemire (Phoenix Suns) 19,329.Eric Gordon (Los Angeles Clippers) 18,930.Paul Pierce (Boston Celtics) 18,8