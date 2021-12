Schwimmen und Sauna über die Feiertage

Über Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr ist das Sportbad in Friedrichshafen zu geänderten Zeiten geöffnet. Wer zum Schwimmen in das Sportbad oder in die Sauna möchte, muss die 2-G-Plus-Regelungen einhalten. Außerdem sei es notwendig, vorab einen Termin zu reservieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen.

Das Sportbad ist an Heiligabend von 9 Uhr bis 14 Uhr, am Zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 Uhr bis 21 Uhr und an Silvester von 9 Uhr bis 14. Uhr geöffnet. Der Saunabereich ist an diesen Tagen wie gewohnt ab 10 Uhr geöffnet. Gäste, die an Heiligabend ins Sportbad kommen, erhalten mit dem Eintritt eine kleine Aufmerksamkeit. Am Ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr ist das Sportbad geschlossen.

Für den Besuch im Sportbad und in der Sauna gelten die jeweils gültigen Corona-Vorschriften. Aktuell gilt die 2-G-Plus-Regelung. Mitgebracht oder vorgelegt werden muss eine medizinische Maske, eine bestätigte Onlinereservierung sowie ein 2-G-Nachweis (Genesen oder Geimpft) plus ein negativer Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf beziehungsweise ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Impfnachweise sind in digital auslesbarer Form vorzulegen. Von der Testpflicht ausgenommen sind geboosterte und geimpfte Menschen, wenn deren zweite Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt sowie Genesene, bei denen die Infektion maximal sechs Monate zurückliegt. Zudem muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) vorlegt werden.

Für Schülerinnen und Schüler gilt in den Weihnachtsferien folgende Sonderregelung: Bis Sonntag, 26. Dezember, erhalten diese weiterhin mit dem Schülerausweis Zutritt zum Bad. Ab Montag, 27. Dezember, muss auch hier ein negativer Antigen-Schnelltest beziehungsweise negativer PCR-Test vorgelegt werden. Dies gilt bis einschließlich 9. Januar 2022. Ab dem 10. Januar 2022 werden Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulen getestet, sodass der Schülerstatus zum Betreten des Sportbades ausreicht.

Wer das Sportbad oder die „Häfler Sauna“ besuchen möchte, muss sich vorab einen Termin unter www.bäder.friedrichshafen.de/reservierung vormerken. Für ältere Personen oder Personen ohne Internet ist ein geringes Kontingent an Eintrittskarten an der Kasse hinterlegt. Ist dieses ausgebucht, ist kein Eintritt möglich. Ab dem 1. Januar 2022 gelten im Sportbad neue Preise. Erwachsene zahlen dann 7,20 Euro pro Tag, der ermäßigte Eintritt beträgt 3,60 Euro am Tag, die Familienkarte kostet für den ganzen Tag 14,40 Euro, der ermäßigte Eintritt für Erwachsene ab 18 Uhr 4,30 Euro, der ermäßigter Eintritt ab 18 Uhr 2,20 Euro. Die Eintrittspreise und alle weiteren Informationen zu den städtischen Bädern können unter www.bäder.friedrichshafen.de abgerufen werden.