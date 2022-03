Schwierige Zeit und doch ein Fest

Für Melanie Mihailow und Carmen Link aus Hausen ob Verena ist am Sonntag eine lange Vorbereitungszeit zu Ende gegangen. Beide traten vor den Altar, sagten „ja“ zu ihrer Taufe und wurden von Pfarrer i.R. Helmut Sobko konfirmiert. Eine Zeit, die von Corona und jetzt zum Ende hin auch noch von einem Krieg geprägt wurde, wo man auch auf einiges verzichten musste, und wo selbst der Festgottesdienst nicht der war, den man zu solchen Anlässen gewohnt ist. Pfarrer Sobko gab sich alle Mühe dennoch etwas Festliches draus zu machen aber in seiner Ansprache kam doch etwas rüber, was die ganze Misere spiegelte. Für jede Mama gab es eine Rose, die von den Konfirmandinnen überreicht wurde und Lothar Klaiber überbrachte die Grüße der weltlichen Gemeinde. Musikalisch hervorragend umrahmt wurde der Gottesdienst von Magdalena Huber an der Orgel. Unser Bild zeigt von links Melanie Mihailow, Pfarrer i.R. Sobko und Carmen Link. (jeg)

Foto: Jens Geschke