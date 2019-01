Schwierige Aufgabe zum Start 2019

Ehingen - Nach zwei Wochen Pause in der ProA betreten die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring wieder das Spielfeld. Die erste Aufgabe des Jahres 2019 ist äußerst anspruchsvoll, beim Tabellendritten Phoenix Hagen sind die Steeples am Samstag, 5. Januar, 19 Uhr zu Gast. Hagen ist das Top-Team der vergangenen Wochen in der ProA, achtmal in Folge hat der frühere Bundesligist gewonnen, die letzte Niederlage datiert vom 9. November in Tübingen.

Die Phoenix-Erfolgsserie überdauerte auch das erste Aufeinandertreffen mit den Steeples, mit 81:83 verlor das Team Ehingen Urspring das Heimspiel gegen Hagen Mitte Dezember. Nicht nur das Ergebnis, auch das Spiel selbst zeigte aber, dass die aktuell in der Tabelle auf Rang neun notierten Steeples nicht so weit weg sind vom derzeitigen Ranglistendritten. Die Partie war mit Ausnahme der Anfangsphase, als die Hagener ihren Gegner mit einem 11:0-Lauf überrumpelten, ausgeglichen und drei Minuten vor Ende des vierten Viertels lagen die Steeples mit 75:73 vorn – am Ende hatten die Gäste knapp die Nase vorn, dank einer knapp besseren Reboundbilanz (33:28) und dank deutlich mehr Freiwürfen, die Phoenix zugesprochen bekam (25:10) und letztlich auch verwandelte (18:8).

Die „kleinen Dinge“ bemängelt Steeples-Trainer Domenik Reinboth daher, die seinem Team nicht nur in jenem Spiel gegen Hagen den Sieg gekostet hatten. „Wir hatten zuletzt immer mindestens 20 Freiwürfe gegen uns“, so Reinboth. Zu viel bei hart umkämpften Begegnungen, wenn man selbst auf eine teils deutlich geringere Anzahl kommt. Es ist vor allem auch eine Frage der Verteidigung, über die Reinboth sagt: „Die Defensive ist nicht unsere Stärke, aber wir spielen auch keine schlechte Verteidigung und machen es dem Gegner schwer.“ Gleichwohl gehören die Steeples zu den Mannschaften, die die meisten Körbe in der laufenden ProA-Saison kassiert haben. Rund 83 sind es im Schnitt. Für den Trainer ist klar: „Wir müssen besser stehen, besser verteidigen.“

In der Offensive ist das Team Ehingen Urspring (durchschnittlich 85 erzielte Körbe) top, doch ein Wert über 80 garantiert beim Tabellenneunten nicht den Sieg – das hat auch das Hinrundenspiel gegen Hagen gezeigt. „Offensiv sind 81 Punkte gegen so eine Mannschaft gut, aber dass wir 83 Punkte zugelassen haben, ist zu viel.“ Wenn man nur drei, vier Angriffe des Gegners mehr unterbinde, „dann halten wir ihn unter 80“. Dies, so Reinboth, „müssen wir hinbekommen“.

In den vergangenen sieben Spielen mussten die Steeples aber stets mindestens 80 Punkte vom Gegner hinnehmen. Auch die Zahl der Ballverluste (Turnover) war für Reinboth in den letzten Spielen des vergangenen Jahres zu hoch und meist höher als die des Gegner.

Vielleicht trug auch eine gewisse Müdigkeit zum Ende einer aufreibenden Vorrunde in der ProA zu den Fehlern und Nachlässigkeiten bei – beim Team Ehingen Urspring war man jedenfalls froh über eine Pause nach dem Spiel am 22. Dezember gegen Quakenbrück. Zwei der US-Amerikaner, Seger Bonifant und Rayshawn Simmons, flogen in die Heimat, die deutschen Spieler zog es ebenfalls zu ihren Familien. Zum Jahresende hin begann wieder das Training, wenn auch in verringerter Besetzung, weil Bonifant und Simmons auch noch über Silvester frei hatten und die zum ProA-Kader gehörenden NBBL-Spieler erst an Silvester von ihrer USA-Reise zurückgekehrt und dann erst einmal nach Hause zur Familie fuhren.

Nach Neujahr war die Mannschaft dann wieder komplett und ohne krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle im Training. Dabei sei es auch wieder viel um Grundlagen gegangen, um einfache Abläufe, Rotationen, Spielzüge. Erstaunlich, wie schnell bei einer Pause der Rhythmus verlorengehe, sagt der Trainer. „Es ist, wie wenn man ein Jahr nicht Fahrrad gefahren ist. Da ist anfang auch nicht jeder Tritt rund“, zieht Reinboth zur Veranschaulichung einen Vergleich. Andererseits ist man auch schnell wieder drin – beim Radfahren ebenso wie beim Basketball.

„Wir können sie schlagen“

Eine längere Anlaufphase dürfen sich die Steeples in dieser Liga auch nicht erlauben. Der Start ins neue Jahr mit zwei Auswärtsspielen – nach Hagen folgt die Partie am Freitag, 11. Januar, in Nürnberg – ist happig. Doch das Team Ehingen Urspring hat in seiner bisher erfolgreichen Saison auch genug Zuversicht, um in der weiteren Rückrunde an die Leistungen der Hinserie anzuknüpfen. „Wir wollen gut ins Rollen kommen“, sagt Domenik Reinboth, der seiner Mannschaft schon im Spiel beim zuletzt so starken Tabellendritten Phoenix Hagen einen Sieg zutraut. „Wir können die Hagener schlagen, hatten sie im Heimspiel am Rand einer Niederlage. Sie sind schlagbar.“