Von Schwäbische Zeitung

Auf der Kreisstraße zwischen Rottweil und Dietingen ist es am Montag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Tuttlingen auf Nachfrage mitteilte, ist ein junger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der 19-Jährige war in einer Kurve gestürzt und unter ein Auto im Gegenverkehr gerutscht. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, so dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der junge Fahrer war von Dietingen in Richtung Rottweil unterwegs.