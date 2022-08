Bei dem Unfall seien ein Radfahrer und ein Pkw bei Ahäusle miteinander kollidiert, schreibt die Polizei in einer Mitteilung am Sonntagabend. Polizei und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Wie die Beamten auf Nachfrage der Schwäbischen mitteilten, sei der Radfahrer inzwischen schwerverletzt mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen worden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.