Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A7

Bei einem Unfall auf der A7 sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 28jährige KIA-Fahrerin die A7 von Westhausen in Richtung Ebnat. Nördlich von Waldhausen kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab; der Pkw überschlug sich danach. Sowohl die 28jährige Fahrerin, als auch ihr 30jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Ulm musste für die Landung eines Rettungshubschraubers kurzzeitig voll gesperrt werden. Die beiden Insassen kamen zur weiteren Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.