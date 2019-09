Schwerer Sturz auf Baustelle

Schwere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf einer Baustelle in Köpfingen zugezogen. Der junge Mann war laut Polizei damit beschäftigt, Holzfaserplatten auf dem Dachstuhl zu verlegen, als er auf eine Dämmplatte trat, die nachgab. Der Mann verlor sein Gleichgewicht und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Er schlug mit seinem Kopf auf dem Betonboden auf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.