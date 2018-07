Potsdam (dpa) - Schwerer Busunfall in Brandenburg: Bei dem Unglück auf der A 113 zwischen Genshagen und Rangsdorf seien mehrere Schwerverletzte und möglicherweise auch Tote zu beklagen, teilte die Polizei in Potsdam mit. Ein Reisebus und ein Auto waren auf der Autobahn in Richtung Frankfurt (Oder) zusammengeprallt. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor.