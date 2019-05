Schwere Flugzeugunglücke in Russland

Von Schwäbische Zeitung

Bundeswehrsoldaten aus Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) sollen in Tunesien der Soldaten des Afrikakorps der Wehrmacht gedacht haben. Das berichtet die Berliner „Tageszeitung“ unter Berufung auf einen Auszug aus dem Gästebuch des Soldatenfriedhofs Bordj Cedria nahe Tunis, der der Zeitung vorliegt.

Demnach trugen sich am 15. April 2018 „15 deutsche Soldaten“ aus „88630 Pfullendorf“ in das Buch ein. Dazu schrieben sie: „In Gedenken an unsere Gefallenen des Afrika Korps“.