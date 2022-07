Schwer verletzte Pedelecfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Die bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch auf dem Radweg zwischen der Reichenau und Konstanz verletzte 58-jährige Radfahrerin ist am Sonntag in einem Krankenhaus aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen verstorben. Das teilt die Polizei mit.

Die 58-Jährige war am vergangenen Mittwochmorgen (13. Juli) mit ihrem 55-jährigen Mann auf dem Radweg von der Reichenau in Richtung Konstanz unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr die 58-jährige Pedelecfahrerein auf das vor ihr fahrende Rad ihres Mannes auf und kam zu Fall, heißt es im Polizeibericht.

Die Frau, die keinen Helm trug, erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen hatte die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pedelcs entstand laut Polizei geringer Sachschaden.