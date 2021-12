Schwenninger Wild Wings verlieren 2:4 in München

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum zweiten Mal in Serie verloren. Nach zunächst vier Siegen in Folge gab es beim EHC Red Bull München (2:4) wie schon gegen Bietigheim (2:5) keine Zähler. München hatte 24 Stunden zuvor eine 2:5-Pleite im Spitzenspiel gegen Mannheim hinnehmen müssen und die Tabellenführung an die Nordbadener verloren.

Beim SERC spielte Marvin Cüpper, die von Corona genesene Nummer eins, Joacim Eriksson, saß auf der Bank. Nach sechs Minuten musste Cüpper hinter sich greifen. Gegen Benjamin Street und Ben Smith hatte er pariert. Bei einem Schuss von Trevor Parkes, den Marius Möchel in den eigenen Kasten lenkte, war er aber machtlos. Anschließend aber Überzahl für die Wild Wings. Patrik Lundh besaß die erste Chance für die Gäste. Doch dann fasste sich Travis Turnbull ein Herz und traf ins kurze Eck zum 1:1.

München machte weiter Druck. Maximilian Kastner gelang das 2:1 (13.). Doch nur 34 Sekunden später glich Schwenningen aus. Daniel Pfaffengut münzte einen Alleingang in das 2:2 um. Die Münchner demonstrierten im zweiten Drittel ihre spielerische Klasse. Dies schlug sich auch auf der Ergebnistafel nieder. Die Gastgeber kombinierten schnell und Patrick Hager lochte zum 3:2 und 4:2 ein (24., 33.). Vom SERC war im zweiten Drittel nicht viel zu sehen.

Im Schlussabschnitt versuchten die Gäste, das Blatt noch einmal zu wenden. Der SERC blieb aber vor dem Tor des Meisterschaftsanwärters zu oft zu ungefährlich. Die beste Möglichkeit vergab letztlich Pfaffengut, als er allein auf Münchens Gehäuse zulief (54.).

Am Sonntag, 14 Uhr, empfangen die Wild Wings den deutschen Meister Eisbären Berlin. Diese Partie wird ohne Zuschauer stattfinden. Zwar hätte die baden-württembergische Landesregierung 750 Fans erlaubt, für die Schwenninger ist diese Anzahl aufgrund der mehr verkauften Dauerkarten nicht praktikabel und so werden die Wild Wings zu Hause ohne Publikum spielen.