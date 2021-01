Schwenninger Wild Wings starten so gut wie nie

Startrekord der Wild Wings in der Deutschen Eishockeyliga: Die bockstarken Schwenninger feierten im vierten Spiel den vierten Sieg, gewannen am Montag gegen die Straubing Tigers mit 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Während die Wild Wings zu ihrem ersten Heimspiel komplett antreten konnten, fehlte bei den Gästen der kanadische Torwart Mat Robson als überzähliger Ausländer. Bei den Tigers hütete wie am Samstag beim 3:1-Sieg gegen Ingolstadt Goalie Sebastian Vogl den Kasten. Die ruppige Partie begann rasant und mit vielen Strafminuten gegen die Gäste. Nach fünf Minuten hatten die Niederbayern bereits zehn Strafminuten auf ihrem Konto. Und es hieß 1:0 für Schwenningen. Troy Bourke markierte in Überzahl in der dritten Minute das 1:0.

Die Schwenninger agierten dann in doppelter Überzahl, Tylor Spink brachte das Spielgerät aber nicht unter. Später schlugen die Gastgeber aber wieder im Powerplay zu. Der pfeilschnelle Tyson Spink netzte gegen Vogl. Bei den Breaks und den anschließenden Powerplays der Straubinger zeigte sich SERC-Torwart Joacim Eriksson wie gewohnt auf dem Posten. Die Schwenninger spielten vorne wie hinten stark, waren hochkonzentriert, arbeiteten in Unterzahl super. Als dann mal ein Schuss von Jeremy Williams doch durchkam, war Eriksson erneut zur Stelle. Bourke verpasste auf der anderen Seite nur hauchdünn das mögliche 3:0.

Im zweiten Drittel waren dann die Tigers voll im Spiel. Sie zeigten warum sie in der vergangenen Saison in der Hauptrunde Dritter geworen waren und hatten sich nun auch an die schmale NHL-Eisfläche gewöhnt. Die Gäste vermochten nun phasenweise Druck auf das Schwenninger Tor auszuüben. Dies gelang besonders gut in Überzahl. Als die Wild Wings dann auch einmal den Puck nicht aus dem eigenen Drittel bekamen, gelang Andi Eder in der 29. Minute das Anschlusstor.

Die Partie wurde nun immer nickliger, um jeden Zentimeter Eis wurde gekämpft. In der 37. Minute gelang den Neckarstädtern aber das so wichtige 3:1. Als Torschütze aus kurzer Entfernung konnte sich erneut Bourke feiern lassen.

Zu Beginn des Schlussabschnittes wanderten die Straubinger wieder in die Kühlbox. Der SERC agierte in doppelter Überzahl. Als die Tigers gerade wieder zu viert waren, traf Tylor Spink zum 4:1. Doch die Pokel-Truppe gab sich noch nicht geschlagen, Antoine Laganière konnte in Überzahl verkürzen. Dann erneut Powerplay für die Niederbayern. Doch Thuresson gelang bei einem Break das 5:2. Davon erholten sich die Straubinger nicht mehr.

Ein starker Auftritt der Schwenninger – nur schade, dass in der Helios-Arena keine Fans dabei sein konnten. Am Donnerstag gastieren die Wild Wings im Spitzenspiel bei den Adlern Mannheim.