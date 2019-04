Schwenningens Kirche St. Kolumban ist 200 Jahre alt

Schwenningen - Seit dem Jahr 1819 steht auf einer von weit her sichtbaren Erhebung die Schwenninger Pfarrkirche, die dem heiligen Kolumban gewidmet ist. 200 Jahre ist dieses Gotteshaus der Mittelpunkt katholischer Christen. 200 Jahre lang gedachten die Schwenninger Katholiken und andere Kirchenbesucher am Sonntag Ende November des Todestages (23.November) ihres Kirchenpatrons.

Der erweiterte Neubau von Kirchenschiff und Chor wurde nach dreijähriger Bauzeit (1817 bis 1819) am 20. Oktober 1820 geweiht. Seitdem wurde die Kirche mehrfach umgestaltet, das Wahrzeichen – der Zwiebelturm – jedoch blieb. Bürgermeisterin Roswitha Beck stellte die Schwenninger Kirche im Rahmen des Pilgergottesdienstes einer großen Anzahl von Gläubigen detailliert vor.

In einfacher Form wurde die Kirche 1819 gebaut, wobei ein eleganter Barockturm bereits aus dem Jahre 1715 stammte. „Die frühere Kirche war zu Beginn der 50er-Jahre zu klein geworden, so dass der damalige Pfarrer Fridolin Fink sich mit seiner Gemeinde zur Erweiterung der Kirche nach Westen hin entschieden hatte“, informierte Roswitha Beck. Diese querhausartige Verbreiterung wurde angefügt. Man verlegte den Altarraum, der sich damals im Osten (also nahe dem Glockenturm) befand, auf die westliche Gegenseite. Und jetzt kam es zu einer glücklichen Fügung.

Der ortsansässige Steinbildhauer Oskar Steidle, der mit seinem Wirken in den 50er- bis 80er-Jahren bis an den Bodensee und im Breisgau durch die Schaffung von Kreuzen, Kreuzwegen, Taufsteinen, Statuen, Kriegerdenkmälern und Altarreliefs bekannt geworden ist, hat auch im Heimatort Schwenningen auf dem Heuberg seine Spuren hinterlassen. Mit der Anfertigung des Hochaltarreliefs schuf Oskar Steidle ein die Altarwand füllendes Relief in Stuckschnitt-Technik.

Christus der Weltenrichter

Für die Mitte wählte man ein endzeitliches Motiv mit Christus als Weltenrichter, auf den Wolken thronend, die Hände ausgebreitet, um alle Menschen am jüngsten Tag vor seinen Richterstuhl zu rufen. Über ihm ist die Hand des Vaters zu sehen, schräg darunter die niederschwebende Taube des Heiligen Geistes. An der Seite blasen die Engel zum endzeitlichen Gericht. „Auf dem Wolkenband unterhalb des Weltenrichters sind rechts und links jeweils drei Heilige zu sehen, die nach dem zweiten Weltkrieg eine hohe Bedeutung besaßen“, stellte die Bürgermeisterin in ihrem Vortrag fest.

Auf der linken Seite erhebt der Heilige Bruder Klaus, Beter für den Frieden, seine Hand. Neben ihm ist der heilige Wandermönch St.Kolumban aus Irland, der Schutzpatron der Schwenninger Pfarrkirche, dargestellt mit Abtstab und einem Hirsch zu Füßen. Daneben ist die Gottesmutter Maria als die große Fürsprecherin am Throne Gottes. Auf der rechten Seite steht der Bußprediger Johannes der Täufer, mit seiner rechten Hand auf den Erlöser hinweisend. Neben ihm ist die heilige Hedwig zu sehen, die Landesmutter von Schlesien und Patronin der Heimatvertriebenen aus dem Osten. Ganz rechts kämpft Sankt Michael, der Erzengel gegen den luziferischen Drachen.

Dieses Altarbild sei eine der ersten großen Ausführungen von Steidle, in dem er ein Meisterwerk schuf, durch das er in Schwenningen nie in Vergessenheit gerät.