Schwenningen siegt erneut bei Spitzenreiter EHC München

Die Wild Wings haben am Donnerstag beim Tabellenführer EHC Red Bull München vor 4762 Zuschauern mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) gewonnen. Johannes Huß und Alexander Karachun schossen die Tore.

SERC-Trainer Harold Kreis hatte den lauf- und formschwachen Brandon DeFazio in die vierte Angriffsreihe verbannt. Die Wildschwäne begannen gut, waren gegenüber dem blutleeren Auftritt vom Dreikönigstag, als sie mit 1:2 in Bietigheim unterlagen, nicht wiederzuerkennen. Die Gäste agierten aggressiv und zielstrebig.

Sebastian Uvira prüfte früh Nationalgoalie Mathias Niederberger. Auf der anderen Seite hielt Joacim Eriksson gegen Christopher DeSousa. In der 8. ging Schwenningen verdientermaßen in Front. Verteidiger Johannes Huß hatte sehr viel Zeit und Raum und nahm genau Maß. Anschließend musste Wild-Wings-Verteidiger Peter Spornberger in die Kühlbox. Die Schwäne zeigte aber ein gutes, effektive „Penalty-killing.“ Daniel Pfaffengut und Tylor Spink besaßen anschießend sogar die Möglichkeit, für Schwenningen zu erhöhen, brachten die Scheibe aber nicht über die Torlinie. Tyson Spink und Alexander Karachun vergaben im zweiten Drittel gute Möglichkeit für die munter mitspielenden Gäste.

Dann bekam aber Verteidiger Johannes Huß zwei Strafminuten diktiert. Die Münchener spielten das Powerplay für einmal gut aus und Patrick Hager markierte aus kurzer Entfernung mit seinem 200.-DEL-Tor den Ausgleich. Der Tabellenführer hatte aufgrund seiner spielerischen Klasse dann Oberwasser. Schwenningen blieb aber gefährlich. So als sich Florian Elias die Scheibe schnappte einen tollen Break fuhr, der Rückhandschuss ging jedoch nur gegen die Münchner Latte.

Zu Beginn des dritten Drittels musste Huß erneut in die Kühlbox. Austin Ortega besaß die Riesenmöglichkeit zur Münchner Führung – vergab aber. Der SERC fuhr sogar in Unterzahl ein Break, der Schuss von Boaz Bassen war aber zu harmlos. Auf der anderen Seite hatte dann Justin Schütz freie Schussbahn, verzog jedoch knapp. Der auffällige Elias kam auch ungehindert zum Schuss, der Puck ging aber weit am Münchner Tor vorbei. Alex Trivellato blockte dann ganz wichtig einen Schuss von Ortega. Das Spiel war extrem spannend.

Doch schließlich bekam Karachun die Scheibe. Und der Nationalstürmer zog in seiner unnachahmlichen Art kompromisslos vors gegnerische Tor und lochte eiskalt ein (58.). EHC-Trainer Don Jackson nahm eine Auszeit und zog den Torwart. Doch es fielen keine Treffer mehr.

Die Schwenninger nahmen zum zweiten Mal in dieser Saison aus München alle drei Zähler mit. Siegtorschütze Karachun: „Das war eine starke Leistung, auch wenn wir am Ende noch zittern mussten. Nach der Derbyniederlage in Bietigheim hatten wir uns ausgesprochen. Wir wussten was wir spielen müssen, wir dürfen vor allem dem Gegner keine Freiräume lassen, so können wir gewinnen.“

Die Wild Wings empfangen am Sonntag15. Januar, um 16.30 Uhr die Iserlohn Roosters und wollen nachlegen.