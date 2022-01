Schwenningen macht ein Plus von mehr als 500 Einwohnern

Während Schwenningen 2020 in Sachen Einwohner noch unter die 35 000er-Marke rutschte, holte der Stadtbezirk im vergangenen Jahr wieder enorm auf.

Um über 500 Einwohner nahm die Bevölkerung in Schwenningen im vergangenen Jahr zu, was insgesamt den Großteil des gesamten Einwohnerzuwachses der Doppelstadt ausmachte.

Die aktuellsten Einwohnerzahlen der Stadtverwaltung gibt es vom November 2021. Dem Stand zufolge leben in der Doppelstadt 86 566 Menschen. Das sind 563 Einwohner mehr als im selben Monat ein Jahr zuvor, womit die Stadt einen weiteren Schritt auf die 90 000er-Marke zu macht.

Im Vergleich zu vor zehn Jahren ist die Einwohnerzahl um 6000 Einwohner gestiegen. Laut den Bevölkerungsvorausrechnungen der Stadt wird Villingen-Schwenningen die 100 000er-Marke bis 2035 allerdings nicht überschreiten.

Auch 2021 war der Stadtbezirk Villingen mit 39 177 Einwohnern der „Gewinner“ unter den elf Stadtbezirken und Ortsteilen.

Im Vergleich zum Vorjahr muss Villingen – im Gegensatz zu Schwenningen – jedoch einen minimalen Verlust von neun Einwohner verzeichnen. Während Schwenningen 2020 unter die 35 000er-Marke viel, kann der Stadtteil 2021 mit nun insgesamt 35 502 Einwohnern wieder enorm aufholen und macht mit einem Plus von 549 Einwohnern somit den größten Teil des Einwohnerzuwachses im Jahr 2021 aus. Mit einem Plus von insgesamt 27 Menschen legte auch Rietheim an Einwohnern zu. Neben dem Stadtbezirk Villingen mussten auch Marbach, Pfaffenweiler, Tannheim und Weilersbach einen Einwohnerrückgang verzeichnen.

Am stärksten traf es mit einem Rückgang von 17 Einwohnern denVillingen-Schwenninger Ortsteil Pfaffenweiler.