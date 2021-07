Schwemmholz lässt Pegel der Lindauer Leiblach gefährlich hoch steigen

Lindau (lz) - In der Nacht zum Freitag musste eine Gruppe des Löschzuges Hauptwache nach Zech an die Grenze zu Österreich ausrücken. An einer Brücke über die Leiblach hatte sich Schwemmholz aufgestaut, der Pegel stieg gefährlich hoch an.

Angefordert wurde die Feuerwehr nachts um 2.30 Uhr von den Kollegen aus Hörbranz, wie Kommandant Max Witzigmann schreibt. „An der Brücke des Grenzübergangs hatte sich, bedingt durch die starken Regenfälle, eine große Menge an Schwemmholz aufgestaut.“ Der Pegel der Leiblach stieg daraufhin in diesem Bereich gefährlich an, sodass nicht auszuschließen war, dass die Leiblach über die Ufer tritt.

Die Feuerwehr Hörbranz war bereits mit Kran und schwerem Gerät dabei, die angeschwemmten Baumteile aus dem Grenzfluss zu entfernen und so die Stauung zu lösen. Auch das Wasserwirtschaftsamt aus Kempten kam zum Helfen dazu, sodass eine weitere Unterstützung österreichischer Kameraden nicht mehr erforderlich war.

Das Schwemmholz wurde entfernt, der Flusspegel sank wieder. Der Einsatz für die Feuerwehr Lindau wurde nach etwa einer Stunde beendet. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Hörbranz, Polizeikräfte aus Österreich sowie Mitarbeiter der Abteilung Wasserwirtschaft Vorarlberg. Während der Arbeiten war der Grenzübergang Unterhochsteg komplett gesperrt.