Die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin sicherte sich bei den Winterspielen in Pyeongchang Gold in der alpinen Kombination vor dem favorisierten US-Star Mikaela Shiffrin. Dritte wurde in Wendy Holdener ebenfalls eine Schweizerin.

