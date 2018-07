Schweizer in Libyen zu Haftstrafen verurteilt

Bern (dpa) - Zwei seit Juli 2008 in Libyen festgehaltene Schweizer Geschäftsleute sind zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das bestätigte das Außenministerium in Bern. Wegen Visavergehen seien die beiden Schweizer in Abwesenheit zu je 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die beiden befänden sich in der Schweizer Botschaft in Tripolis. Hintergrund des Streits zwischen beiden Ländern ist offenbar die Verärgerung von Staatschef Muammar al-Gaddafi über eine vorübergehende Festnahme seines Sohnes Hannibal in Genf.