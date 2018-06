Schweizer Handballverband buhlt um Rolf Brack

Endet die Ära von Trainer Rolf Brack bei der Spielgemeinschaft HBW Balingen-Weilstetten am Ende dieser Saison, schon früher oder verlängert der 59-Jährige in Balingen? Fakt ist: Der Schweizer Handballverband (SHV) buhlt um den Sportwissenschaftler.

Brack bestätigt: „Es gibt die Anfrage, ob ich den Job als Schweizer Nationaltrainer übernehmen will. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“ Brack sitzt beim HBW seit 2004 auf der Trainerbank, schaffte mit dem Klub 2006 den Aufstieg in die 1. Liga und hält sich mit dem schwäbischen Underdog in der Beletage des deutschen Handballs. Ende dieser Spielzeit läuft der Vertrag des Sportwissenschaftlers aus Ostfildern aus.

Und die Schweizer schätzen den Coach nicht nur als Referenten bei Trainer-Seminaren, sondern wollen mit Brack wieder den Anschluss an die Spitzennationen des Welthandballs herstellen. Es gibt auch andere Kandidaten. So soll Volker Mudrow bei den Helvetiern im Gespräch sein.

Nach fünf Jahren ohne Teilnahme an einem großen Turnier hatte der SHV im Juli den Kontrakt mit dem Kroaten Goran Perkovac aufgelöst. Derzeit stehen die Schweizer ohne Trainer da. Ingo Meckes, Geschäftsführer Leistungssport beim SHV sagt: „Wir haben bisher mit keinem Trainer einen Vertrag unterschrieben, bis in zwei Wochen soll eine Entscheidung gefallen sein.“ Der gebürtige Heilbronner Meckes stellt klar: „Wir planen mittelfristig für die nächsten fünf Jahre. Stichtag ist für uns der 1. Juli 2014. Deshalb würden wir, je nachdem, wer unser Trainer wird, in den nächsten Monaten auch Abstriche machen, sei es mit einer Interimslösung oder einem Trainer in einer Doppelfunktion.“

Doch liebäugelt Brack – für ihn wäre parallel zu seiner Tätigkeit an der Universität Stuttgart ein Posten als Nationaltrainer weniger aufwendig denn als Bundesliga-Coach – tatsächlich mit einem Engagement in der Schweiz ? Kommentieren will Bernd Karrer, Geschäftsführer des HBW Balingen-Weilstetten das mögliche Tête-á-tête mit den Schweizern nicht. Denn die Klub-Bosse planen derzeit die Zukunft. „Rolf Brack ist unser Ansprechpartner Nummer eins. Wir reden offen miteinander. Wir stehen nicht unter Druck, sehen uns aber in der Pflicht, schnell zu handeln. Mitte September wollen wir die Weichen gestellt haben", sagt Karrer. Der HBW-Manager schließt eine Doppelfunktion Bracks zwar nicht aus, stellt aber klar: „Der HBW muss Priorität genießen.“ (sbo)