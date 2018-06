Innsbruck (dpa) - Der viermalige Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann ist bei der 60. Vierschanzentournee vorzeitig ausgestiegen. Nach seinem 16. Platz beim dritten Springen heute in Innsbruck sagte der Schweizer seine Teilnahme am Finale in Bischofshofen ab. Er reiste in die Heimat zurück. Er habe keine Topform, begründete Ammann seine Entscheidung. Ob der 30-Jährige seine Karriere im Frühjahr beendet, ließ er offen.